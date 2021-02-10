Человека, который пошел в армию надо уважать - ветеран

Украина имеет повышать престиж военной службы. Фото: Униан

Новости о наших защитниках повышают престиж военной службы.

"Когда Россия напала на нас, ситуация улучшилась - о тех, кто ушел на защиту страны, начали говорить как о героях. Украинский военнослужащий стал защитником и уровень уважения и доверия повысился. Эта тенденция должна сохраняться, потому что это нормально. Человек, который сознательно выбрал своей профессии защиту своего отечества, понимая, что может погибнуть, должен быть уважаемым в обществе ", - говорит ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы" История Войны "Юрий Руденко.

Через затишье на фронте об армии забыли.

"Со стратегической точки зрения это падение плохое. В 2014-м дети и подростки решали идти в армию. Они видели хороших военных в форме, которых уважают др. На фоне этих впечатлений и патриотических чувств они и пойдут служить. Сейчас ситуация изменилась, так как уровень уважения к военным упал. Поэтому меньше детей в будущем предпочтут выбрать себе военную профессию. Будет большая некомплекция, еще худшая ситуация. это может привести к повторной эскалации, потому что нападают на государства со слабой армией ", - говорит ветеран.

Полное интервью читайте здесь: Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО

На 3-м этапе вакцинации от коронавируса планируют делать прививки жителям оккупированных территорий. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".