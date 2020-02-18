"Час Х на всех фронтах" – после атаки боевиков в сети предупредили Зеленского

Утро 18 февраля для украинцев началось с тревожных новостей - боевики пошли в наступление возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильного, что вблизи Золотого.

И это через день после того, как советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск "Национальной платформы примирения и единства" с ОРДЛО. И на фоне заявлений главнокомандующего о том, что в его голове война закончилась, и что Украина готова к совместному с боевиками патрулированию границы.

Gazeta.ua собрала реакцию пользователей соцсетей относительно последних событий на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого