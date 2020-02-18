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вторник, 18 февраля 2020 12:25

"Час Х на всех фронтах" – после атаки боевиков в сети предупредили Зеленского
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Утро 18 февраля для украинцев началось с тревожных новостей - боевики пошли в наступление возле Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильного, что вблизи Золотого.

И это через день после того, как советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск "Национальной платформы примирения и единства" с ОРДЛО. И на фоне заявлений главнокомандующего о том, что в его голове война закончилась, и что Украина готова к совместному с боевиками патрулированию границы.

Gazeta.ua собрала реакцию пользователей соцсетей относительно последних событий на Донбассе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирие. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.

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