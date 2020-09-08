Бывший главарь террористов ДНР рассказал о потерях боевиков

Бородай признал небоевые потери среди террористов. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший главарь террористов ДНР Александр Бородай, который угрожал "взять Киев" с "добровольцами", признал, что оккупанты постоянно несут человеческие потери.

Также боевики продолжают гибнуть даже без боев - во время перемирия они сталкиваются с небоевыми потерями. О смерти бывших товарищей по службе Бородай рассказал в эфире одного из пропагандистских каналов России.

"Есть и погибшие, к сожалению, с нашей стороны. В том числе за время этого перемирия погибли двое членов "Союза добровольцев Донбасса" на передовой", - признался преступник.

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С начала перемирия на Донбассе - с 27 июля и до 12 августа российские террористы Л/ДНР понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными. Все они небоевые. Причиной постоянных смертей в рядах оккупантов является неосторожное обращение с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, а также самоубийства, алко- и наркозависимость.