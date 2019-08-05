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понедельник, 05 августа 2019 17:17

Бывшие пленники рассказали о пытках током в тюрьмах боевиков

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Бывшие пленники рассказали о пытках током в тюрьмах боевиков
Двое бывших пленных рассказали о пытках в так называемой тюрьме ЛНР / фото: ns-plus.com.ua

Бывшие пленные террористов предоставили Службе безопасности Украины показания о пребывании в застенках террористической ЛНР.

С начала 2019 года уже 11 человек дали показания о фактах физического насилия и моральных издевательств из украинских заложников, сообщают в ведомстве.

В одном из фрагментов видео говорится, что в милицию обратился житель Станично-Луганского района, которого пророссийские наемники безосновательно обвинили в связях с украинскими спецслужбами. Его подвергли жестоким пыткам.

Мужчина сообщил, что во время пребывания у отца в Луганске его неоднократно задерживали представители так называемого МГБ ЛНР. Прибегая к методам физического давления, террористы пытались "выбить" из мужчины признание в мифических преступлениях. В заключение бандиты вывезли его за город и после очередного избиения приказали возвращаться на контролируемую украинскими властями территорию.

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Жительница Лисичанска дала показания о своем пребывании в камере Луганского следственного изолятора. Женщина сообщила, что кроме нее там была еще одна девушка, которую "спецслужба" боевиков обвинила в шпионской деятельности против квазиреспублики.

Террористы жестоко пытали "шпионку": неоднократно подвергали избиениям и пыткам электротоком. Чтобы создать необходимый видеосюжет для своего пропагандистского телеканала, боевики заставили ее передать подготовленный ими текст с "повинной". Так называемый суд ЛНР осудил девушку до 12 лет заключения.

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной ДНР Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Из-за плохого обращения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков

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