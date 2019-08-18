Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков

Разумков заявил, что быстрого прекращения войны не будет. Фото: УНИАН

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что завершить войну на Донбассе быстро не удастся.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - отметил Разумков.

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В течение суток 17 августа боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны не было.