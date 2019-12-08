Был на войне с первых дней: ушел из жизни легендарный военный

Игорь Волынец покончил жизнь самоубийством. Фото: Facebook

Военный 95-й отдельной аэромобильной бригады Игорь Волынец в субботу, 7 декабря, ушел из жизни.

Военный с позывным "Енот" был водителем разведывательного взвода второго батальона 95-й бригады. Об этом сообщается на странице премии "Народный Герой Украины" в Facebook.

"Бесконечно возил БТРом в аэропорт бойцов. Садился и ехал. Сколько нужно - столько и возил. Вчера погиб ... Беда", - говорится в сообщении.

В сентябре 2015 Волынец получил орден "За мужество" III степени, в в январе 2016 года - орден "Народный Герой Украины".

По информации военного Сергея Сердюка, Волынец покончил жизнь самоубийством.

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Похороны военного были запланированы на 8 декабря в селе Голубовка Житомирской области.

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