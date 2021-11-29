Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат

Бутусов говорит, что откажется от государственной охраны, если она будет предложена / "Радио Свобода"

Главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов не получил предложений предоставить ему государственную охрану.

Об этом он рассказал "Радио Свобода".

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Так он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Алексея Арестовича, который высказался за то, чтобы журналисту дали охрану. По словам Бутусова, никаких предложений он не получал, но и не планирует принимать охрану в случае, если таковые будут.

"Больше всего угрожают моей жизни именно руководители государства – президент Зеленский, глава Офиса президента Ермак, глава СБУ Баканов, заместитель председателя Офиса президента Татаров, начальник комитета по разведке Демченко и исполняющий обязанности главы ГБР Сухачев. Угрозу вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать, и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, проваливших ряд спецопераций в 2020 году", – сказал он.

Ранее Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.