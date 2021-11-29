Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 4203
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 7506
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 2997
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 441
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2259
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 396
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2097
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2907
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 891
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
2 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
4
3
5
3
5
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Видео
Все видео
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
1 Просмотров: 1602
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 819
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3420
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3771
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4851
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 585
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 19:20

Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат

  Комментировать
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов говорит, что откажется от государственной охраны, если она будет предложена / "Радио Свобода"

Главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов не получил предложений предоставить ему государственную охрану.

Об этом он рассказал "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Политические репрессии против всех, кто защищал Украину с 14-го года, недопустимы", – ЕС

Так он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Алексея Арестовича, который высказался за то, чтобы журналисту дали охрану. По словам Бутусова, никаких предложений он не получал, но и не планирует принимать охрану в случае, если таковые будут.

"Больше всего угрожают моей жизни именно руководители государства – президент Зеленский, глава Офиса президента Ермак, глава СБУ Баканов, заместитель председателя Офиса президента Татаров, начальник комитета по разведке Демченко и исполняющий обязанности главы ГБР Сухачев. Угрозу вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать, и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, проваливших ряд спецопераций в 2020 году", – сказал он.

Ранее Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри

Утвердили официальные символы главы государства

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 29621
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 10359
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 9504
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 9423
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
7
 Просмотров: 7650
Донбасс
Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ
Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ Просмотров: 270
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
 Просмотров: 1314
Сообщили хорошие новости с передовой
Сообщили хорошие новости с передовой Просмотров: 1926
Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки пять нарушений тишины
Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки пять нарушений тишины Просмотров: 225
Оккупанты на Донбассе блокируют работу ОБСЕ
Оккупанты на Донбассе блокируют работу ОБСЕ Просмотров: 315
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
13
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2
"Вагнергейт": у Bellingcat возникли новые вопросы к Зеленскому
Голосов: 11880
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть