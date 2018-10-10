Будут захватывать церкви: боевики запугивают дончан

Дончан запугивают слухами о репрессиях украинской власти против церквей МП. Хотя сами боевики угрожают священникам и вызывают их на допросы. На фото - разрушенный во время обстрелов храм в Донецке.

Боевики запугивают дончан слухами о том, что украинская власть будет штурмовать церкви Московского патриархата.

Мол, хотят, чтобы приходы возглавили священники Киевского патриархата, сообщает координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Агентура МГБ ДНР распространяет среди жителей оккупированной территории слухи о "насильственной замене" священнослужителей Святогорской лавры (УПЦ МП город Святогорск Донецкой области) на священников УПЦ КП.

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Также, по версии МГБ ДНР, украинскими властями якобы готовятся массовые захваты церквей УПЦ МП силами "радикальных активистов и представителей УПЦ КП". Одновременно в Донецке боевики распространяют слухи среди местного населения, что на Покров "штурмовики УПЦ КП "пойдут на штурм Киевской Лавры", - говорится в сообщении.

Между тем в ДНР запретили деятельность Свидетелей Иеговы и угрожают закрыть все церкви, которые не пройдут так называемую "перерегистрацию". От нее освободили только представителей православной церкви Московского патриархата.