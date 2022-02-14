Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР

Данилов пообещал реагировать, если будут действия России. Фото: Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что на вероятное признание ЛДНР Россией будет реакция.

Сказал об этом на брифинге после встречи с главами фракций Верховной Рады.

"Такая страна. Мы можем сейчас с вами в Москве изменить мнение этих людей? Они захватили Крым, развернули войну на территории Донецкой и Луганской областей, вы помните, как они голосовали за признание части территорий Грузии, за происходящее в Приднестровье. Это их задача. Когда происходят те или иные события, мы должны на них реагировать. Когда будут действия, тогда будет реакция", - прокомментировал Данилов.

Он напомнил, что весь цивилизованный мир объединился, чтобы помочь Украине.

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"Мы не понимаем, как в ХХІ веке, 22 год другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите, пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид, терроризм, как это назвать?" – сказал секретарь СНБО.

Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР. Информацию о перекрытии воздушного пространства и закрытии портов он назвал чепухой.