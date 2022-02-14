Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР

 
Ексклюзивы
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
1 Просмотров: 1638
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 927
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 4950
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 8352
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1197
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2016
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4563
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4752
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1467
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13806
Фото
Все фото
7
3
6
7
11
В Украине стартовали масштабные военные учения &quot;Заметіль-2022&quot;: фото и видео
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и видео
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря &quot;казаков&quot; ЛНР
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Украинские военные на танках дали отпор &quot;врагу&quot;
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Видео
Все видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Интервью
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
1 Просмотров: 1656
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1791
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3150
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 189
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
понедельник, 14 февраля 2022 19:36

Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР

  Комментировать
Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР
Данилов пообещал реагировать, если будут действия России. Фото: Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что на вероятное признание ЛДНР Россией будет реакция.

Сказал об этом на брифинге после встречи с главами фракций Верховной Рады.

"Такая страна. Мы можем сейчас с вами в Москве изменить мнение этих людей? Они захватили Крым, развернули войну на территории Донецкой и Луганской областей, вы помните, как они голосовали за признание части территорий Грузии, за происходящее в Приднестровье. Это их задача. Когда происходят те или иные события, мы должны на них реагировать. Когда будут действия, тогда будет реакция", - прокомментировал Данилов.

Он напомнил, что весь цивилизованный мир объединился, чтобы помочь Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть причина, которая делает невозможным вторжение России в Украину 16 февраля - CNN

"Мы не понимаем, как в ХХІ веке, 22 год другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите, пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид, терроризм, как это назвать?" – сказал секретарь СНБО.

Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР. Информацию о перекрытии воздушного пространства и закрытии портов он назвал чепухой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 49434
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 13806
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 10647
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 8902
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8667
Донбасс
Оккупанты тяжело ранили украинского воина - ВСУ ответили
Оккупанты тяжело ранили украинского воина - ВСУ ответили Просмотров: 477
Греция обвинила военных ВСУ в смерти двух этнических греков на Донбассе
Греция обвинила военных ВСУ в смерти двух этнических греков на Донбассе Просмотров: 756
В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР
В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР Просмотров: 1080
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
6
 Просмотров: 927
Украинского волонтера после пыток в "Изоляции" осудили за "шпионаж"
Украинского волонтера после пыток в "Изоляции" осудили за "шпионаж" Просмотров: 621
Больше всего комментируют
10
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
5
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
2
Не так поняли - Пристайко объяснил скандальное заявление о НАТО
Голосов: 12486
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть