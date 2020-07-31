Будем идти на компромиссы: Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4140
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 765
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 738
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4554
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
13
17
15
7
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
Видео
Все видео
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Мужчина с топором ворвался в синагогу
Мужчина с топором ворвался в синагогу
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4140
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 603
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 342
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 07:05

Будем идти на компромиссы: Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса

  Комментировать
Будем идти на компромиссы: Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

В переговорах по Донбассу необходимы компромиссы.

Однако не в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ.

Об этом заявил первый президент Украины и новоназначенный представитель страны в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Политик подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы закончить войну.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - заявил Кравчук в интервью "РБК Украина".

Компромиссы возможны в вопросе "как управлять ситуацией", по его словам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К переговорам по Донбассу нужно привлечь Великобританию и США - Резников

У Кравчука также спросили о его мнении относительно особого статуса Донбасса.

"Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, живущим там, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", - ответил политик.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил в видеообращении 30 июля. За два дня до того стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма ушел с поста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будем идти на компромиссы: Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу Просмотров: 8037
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 7218
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6786
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 6642
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5571
Донбасс
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
 Просмотров: 189
Евросоюз призвал немедленно открыть КПВВ в Счастье и Золотом
Евросоюз призвал немедленно открыть КПВВ в Счастье и Золотом Просмотров: 252
В зоне ООС трое военнослужащих погибли от небоевых причин - штаб
В зоне ООС трое военнослужащих погибли от небоевых причин - штаб Просмотров: 315
Боевики на Донбассе дважды нарушали перемирие - штаб
Боевики на Донбассе дважды нарушали перемирие - штаб Просмотров: 108
Донбасс: в Офисе президента отреагировали на письмо Козака
Донбасс: в Офисе президента отреагировали на письмо Козака Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
6
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 9051
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua