Бронеавтомобиль "Барс-8" прошел государственные испытания

Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более 2 лет.

Авто успешно прошло все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов, сообщает пресс-служба корпорации "Богдан".

"Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

Фото: Корпорация "Богдан"

В своем составе авто имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированный противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа. Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, Противоосколочный подбой корпуса, автономной климатической системы.

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Пассажировместимость базового автомобиля составляет до 10 человек в полном снаряжении. Особенность конструкции обеспечивает комфортную посадку и десантирования экипажа и десанта через широкие боковые и задние двери. Также предусмотрена возможность эвакуации через люк на крыше.

Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию танка Т-80БВ, который серийно поставляется в танковые подразделения морской пехоты и десантно-штурмовых войск Украины. Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины.