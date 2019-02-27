Траки для бронетехники будут производить в Украине

Завод им. Малышева в Харкове освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства.

Для налаживания производства на предприятии освоили специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создали новую производственную линию, сообщают в Укроборонпроме.

Работы заняли менее 6 месяцев и украинские БМП уже получили новые гусеницы.

Автор: Укроборопром Траки, которые будут производить в Харькове

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Первые комплекты новых гусениц успешно прошли испытания в воинских частях Вооруженных Сил Украины.

БМП на новых гусеницах одолела более 1000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием.

Завершаются испытания БТР-4 с новыми корпусами производства завода им. Малышева в рамках программы расширения производства этих боевых машин на необходимость украинского войска.