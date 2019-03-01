С тепловизором и новой пушкой - показали новый танк Т-80БВ

Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию танка Т-80БВ, который серийно поставляется в танковые подразделения морской пехоты и десантно-штурмовых войск Украины.

Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины, сообщают в Укроборонпроме.

"Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новый динамическая защита, дополнительная защита бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

Автор: Укроборонпром Новые танки Т-80БВ прошли модернизацию на Харьковский бронетанковый завод

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Новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командиру взвода к руководству всей боевой операцией.

"Новый динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро​​". При этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты. А прицельный комплекс наводчика с интегрированным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях", - добавляют в Укроборонпоми.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Завод им. Малышева в Харькове освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства. Для налаживания производства на предприятии освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создали новую производственную линию, сообщают в Укроборонпроме.