"Бригаду 200" пополнил еще один предатель Украины

Фото: myrotvorets.center

Украинские бойцы ликвидировали в Донбассе очередного предателя - боевика Дмитрия Попова по прозвищу "Рубас".

Родом из поселка Кирово, Дзержинского района Донецкой области. Четыре дня не дожил до 28-летия. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"200 бригада" 26.06.19 Попов "Рубас" Дмитрий, 11 омсп 1 АК ", - написал он.

Как пишут на сайте центра "Миротворец", Попов 27.04.2017 года обращался в медицинские учреждения ДНР/ЛНР. Проживал с матерью, имел жену.

За неделю защитники Украины уничтожили 5 российских боевиков. Захватчики из России были известны украинским волонтерам, которые собирают данные о противнике.