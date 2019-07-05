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пятница, 05 июля 2019 16:25

Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области

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Указом №482 / 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Александровича Кириленко.

До этого назначения Павел Кириленко занимал должность начальника управления военной прокуратуры Западного региона Украины.

Кириленко родился в городе Макеевка Донецкой области, которая сейчас захвачена боевиками.

Автор: Украинская правда
  Новый руководитель ДонВЦА Павел Кириленко
Новый руководитель ДонВЦА Павел Кириленко

В базе данных "Миротворец" содержатся данные про его родственника Евгения, который воюет на стороне боевиков и является рядовым незаконного вооруженного формирования "Оплот". Кроме одинаковой фамилии и отчества, они имеют общий населенный пункт проживания и место обучения. Разница в возрасте между ними 2 года.

Автор: Соцсети
  Брат Павла Кириленко - Евгений, воюющий на стороне боевиков
Брат Павла Кириленко - Евгений, воюющий на стороне боевиков

"На всякий случай, напоминаю, что у этого прокурорского п*ца из Макеевки родной брат - ныне действующий работник так называемой МГБ ДНР. Не просто ополченочка какая-то, чтобы вы понимали. А именно МГБ. То же ведомство, отвечающее за похищение, пытки и убийства украинских граждан последние 5 лет существования недореспублики", - написал волонтер Тим Златкин.

Автор: Миротворец
  Брат Павла Кириленко - Евгений, воюющий на стороне боевиков
Брат Павла Кириленко - Евгений, воюющий на стороне боевиков

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Президент Зеленский также знает о том, что брат нового губернатора есть в составе боевиков.

"Давайте я скажу. Очень важна ситуация. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Конечно, у Паши... Можно говорить "Паша"? У Паши там семья, там родители его. Они украинцы, это их земля, они не хотят оттуда переезжать, это их выбор. Что касается брата, то для Паши это болезненный вопрос. С братом человек не говорит, так сказать, из-за политических разногласий. Сам Паша оставил ту территорию, работает в Украине с момента оккупации этих территорий. Много разбитых семей из-за войны. Он такой же украинец, как и мы", - пояснил президент во время посещения Краматорска 5 июля.

Отец Павла Кириленко Александр является совладельцем строительной компании в оккупированном Енакиево.

Председатель Донецкой ОГА в 2008-м закончил Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Имеет специальность "правоведение". После обучения устроился помощником прокурора Донецкой области. В сентябре 2017-го генпрокурор Юрий Луценко назначил Кириленко военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Павел Кириленко женат на Кириленко Алле Александровне, имеет 2-х детей Александра и Агнию.

Алла Кириленко работает в Управлении труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета. За год получила доход 31 тыс. грн. Имеет недвижимость в оккупированной Горловке. Квартиру общей площадью 93 м² приобрела за 16 тыс. грн в 2009-м, гараж площадью 30 м² купила за 31 тыс. грн в 2013-м. Также во владении земельный участок на 72 м².

Автор: carlist.my
  Иллюстративне фото: автомобиль BMW 529i 2015 задекларированый семьей Кириленко
Иллюстративне фото: автомобиль BMW 529i 2015 задекларированый семьей Кириленко

Сам Александр имеет служебное жилье во Львове и задекларировал автомобиль BMW, купленный в 2017-м за 395,5 тыс. грн. За год заработал 450 тыс. грн, имеет 300 тыс. грн наличных.

В администрации президента Зеленского заверили, что уволят главу ДонВЦА в случае нарушения им полномочий.

Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год.

4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го.

12  800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
июля

Вернули украинские земли

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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