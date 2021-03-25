Большинство воинов ВСУ погибает от снайперов - Ермак

Воины ВСУ гибнут от снайперов. Фото: freeradio.com.ua

Большинство украинских защитников на Донбассе гибнут в результате работы снайперов незаконных вооруженных формирований.

"Есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать. Большинство смертей украинских военных в последнее время происходило по причине работы в ОРДЛО снайперов, за что должна быть введена ответственность", – заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы ОП, Украина готова в любое время сделать все необходимое для того, чтобы украинцы перестали гибнуть.

"На прошлой видеоконференции политических советников "нормандского формата", которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать – в любое время, в любом формате – внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня", – сказал Ермак.

Он добавил, что российская сторона отказалась от участия во этом заседании.

Ранее Ермак заявил, что в основу "дорожной карты" реализации Минских соглашений может лечь немецко-французский проект с доработками украинской и российской сторон, а утверждать ее должны на уровне лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).