Большинство украинцев хотят визовой режим с Россией

Отношение украинцев к визовому режиму с Россией / "Рейтинг"

52% украинцев поддерживают идею введения виз со страной-агрессором Россией.

За последние два года количество сторонников этой идеи выросло на 13%. Таковы данные опроса "Рейтинг".

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За два года количество сторонников идеи введения виз в Россию возросло с 44% до 52%. В 2019 году за визы выступали 39%, а 49% были против. В 2018-м противников виз в Россию было аж 54%, а поддерживали идею 37%.

Исследование общественного мнения продолжалось 6 - 8 декабря. Методом телефонных интервью опросили 2500 жителей Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2%.

Большинство украинцев одобряют идею введения экономического паспорта. 53% одобрили ее, 28% - относятся нейтрально, 16% - отрицательно.