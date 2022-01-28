Более 400 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО и на Донбассе

В России и в ОРДЛО незаконно содержатся 444 политзаключенных и заложников.
Из всех политзаключенных по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследуют 130 украинцев, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
"На оккупированном Донбассе находятся 314 украинцев, из них 33 – женщины и 44 – военнослужащие. Среди этих заключенных многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники", – рассказала Денисова.
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76 человек уже приговорены к длительным срокам, 45 находятся под судом и следствием.
Денисова приветствовала принятие парламентом закона, предусматривающего создание реестра политзаключенных.
Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.
У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.
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