Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ

Фото: ССО Командование Воздушных сил

В бригадах тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины прошли летные смены днем ​​и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

В течение этой недели провели 11 летных смен. Летчики в общей сложности налетали более 200 ч. на разных типах самолетов: Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39, отметили в командовании Воздушных сил, передает "АрміяInform".

"Хотя новый учебный год еще официально не начался, авиабригады начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах по всей территории Украины", - пишет издание.

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Летние смены в зимний период особенно подразумевают подготовку аэродромной инфраструктуры, поддержание боеготовности аэродромов во время интенсивных осадков и обледенений.

"В таких условиях успех выполнения боевых задач зависит от профессиональной и слаженной работы всех подразделений обеспечения и наземных служб. Во время этих полетов авиационные командиры всех уровней подтвердили уровень летной военной подготовки в соответствии со своими должностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе начнется интенсивная летная подготовка молодых пилотов. Они в прошлом году закончили обучение в Харьковском Национальном университете воздушных сил.

6 декабря 2021 года в Украине отмечали 30-ю годовщину создания ВСУ. В честь праздника подготовили видео о тех, кто стоит на страже мирного неба над Украиной. В ролике, в частности, показали работу пилотов и наземного персонала 114-й бригады тактической авиации, зенитчиков и связистов.