Бойовикик обстреляли украинцев с минометов и вооружения БМП: есть погибший

С начала 17 ноября обстрелов не было. Фото: rubryka.com

16 ноября боевики 15 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Погиб один украинский военный.

"Противник стрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов", - сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов у Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки и Павлополя.

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В районе группировки "ПІВНІЧ" зафиксовалы 8 обстрелов неподалеку Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцевого и Крымского.

С начала этих суток вражеских обстрелов не было.

14 ноября в Луганской области от смертельного ранения погиб Юрий Хомик. Он 1963 года рождения. Житель города Владимир-Волынский, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады.