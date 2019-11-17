Бойовикик обстреляли украинцев с минометов и вооружения БМП: есть погибший

16 ноября боевики 15 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Погиб один украинский военный.
"Противник стрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов", - сообщают в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов у Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки и Павлополя.
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В районе группировки "ПІВНІЧ" зафиксовалы 8 обстрелов неподалеку Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцевого и Крымского.
С начала этих суток вражеских обстрелов не было.
14 ноября в Луганской области от смертельного ранения погиб Юрий Хомик. Он 1963 года рождения. Житель города Владимир-Волынский, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады.
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