На Донбассе погиб Юрий Хомик

Военный погиб на Луганщине. Фото: Facebook

14 ноября в Луганской обл. от смертельного ранения погиб Юрий Хомик.

Он 1963 года рождения. Житель города Владимир-Волынский, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, сообщается на официальной странице в Facebook 14-й ОМБр.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 14 ноября смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил наш собрат, солдат Хомик Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады выразили соболезнования родным и близким Юрия Хомика.

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О дате и времени прощания с воином сообщат дополнительно.

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