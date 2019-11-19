Бойцы ВСУ сбили вражеский беспилотник

При падении беспилотник взорвался. Фото: Facebook

19 ноября ВСУ сбили над Донбассом вражеский беспилотник.

Беспилотник летал над украинскими позиции на Горловском направлении, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. При падении на необитаемом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации", - говорится в сообщении.

19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота и авиация. В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает пресс служба российского флота.