Бойцы ООС "вывели из строя" нескольких боевиков

Сутки в ООС прошли с 4-мя обстрелами, ранеными боевиками и без потерь среди украинцев. Фото: Цензор.НЕТ

Прошлые сутки на фронте прошли без потерь среди украинских военных.

Враг 4 раза нарушал режим тишины, из них 2 с использованием запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов, пишут в ООС.

Обстреливали из 82 мм минометов село Березовое, и с 120 мм минометов Мариинку-территорию ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Район ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - село Николаевка вторая обстреливали 82 мм минометами, станковыми противотанковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой

Село Южное обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а населенный пункт Майорское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 27 мая четыре оккупанта были ранены", - пишут в ООС.

В сети появилось яркое видео удара бойцов ВСУ по позициям боевиков в оккупированной Горловке. Оттуда ранее пришелся удар, который ранил одного из украинских военнослужащих, пишет волонтер Юрий Мисягин