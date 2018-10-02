Бойцы ООС показали уничтоженную технику после ожесточенного боя

Бойцы ООС показали, как после очередного обстрела сгорел тепловизор, который прикрывал один из крайне важных участков фронта.

В течение прошлой недели это уже второе уничтоженное "тепло", которое точно не будет работать. Об этом написал соучредитель фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

Фото: facebook

"Зачем продолжать закупать тепловизоры, тепловизионные прицелы, квадрокоптер и другую технику на передовую?" - вот, пожалуй, самый популярный вопрос, который часто задают нам в комментариях. Мы не любим быть голословными, поэтому ниже - наш очередной ответ на этот вопрос. На Донбассе 5-й год идет война. К сожалению, российские оккупанты чихать хотели на так называемые Минские договоренности и перемирие. К сожалению, наши защитники продолжают гибнуть и получать ранения на передовой. К сожалению, обстрелы продолжаются. И, к сожалению, во время очередных вооруженных провокаций "погибает" техника", - написал Римарук.

Он также отметил, что 3 тепловизора бойцы недавно отдали для ремонта. Они также были повреждены во время обстрелов.

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"Нам удается быстро предоставлять приборы на замену, но, в свою очередь, нуждаемся в обновлении оперативного резерва нашего небольшого состава. Исходя из официальных данных миссии ОБСЕ, которая регулярно фиксирует прибытие новой техники из России, количество обстрелов, похоже, не уменьшится. Один тепловизор Pulsar Helion XQ50F стоит 78 900 грн", - добавил Римарук. Также в фонде отмечают реквизиты, куда можно перечислить деньги для помощи армии.

На Луганщине вблизи Трехизбенки украинские воины используют крупнокалиберный пулемет ДШК, который называют "Успокоительное-12,7". Оружие отличается простотой конструкции, надежностью и эффективной работой.