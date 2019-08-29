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четверг, 29 августа 2019 12:41

Бойцы "Азова" уничтожили российское подразделение

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Бойцы &quot;Азова&quot; уничтожили российское подразделение
Гвардейцы обнаружили и обезвредили террористов. Фото: azov.org.ua

Бойцы полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки 29 августа обезвредили террористов.

Противники осуществили вооруженную провокацию и обстреляли украинский военных, сообщил главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Во время патрулирования "серой зоны" разведгруппа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя 4 российских наемника уничтожены на месте, 1 - тяжело ранен и взят в плен, ему оказывается помощь. Захвачены документы, оружие, сделаны фото- и видеофиксация попытки нарушение оккупационными войсками Минских соглашений и условий прекращении огня", - написал он.

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"С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирия", заслуживают самых высоких государственных наград", - добавил Бутусов.

В Украине 29 августа впервые отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время торжеств 24 августа.

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Дата
29
августа

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