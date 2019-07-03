Бойцы Яроша нанесли смертельные удары российским боевикам

С 24 по 29 июня подразделение командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша в Донецкой области ликвидировал 2 позиции боевиков и 3 дома, в которых проживал противник.

"Бойцы подразделения также принимали участие в операции по захвату пленного. Кроме того, своими силами они эвакуировали из опасной местности мирное население.

В результате боевых действий никто из представителей подразделения травмы не получил. Готовимся к следующим выходов и операций. Победа будет за нами! Слава Украине! ", - написал Ярош в Facebook.

Автор: Скриншот со страницы Дмитрия Яроша Бойцы Яроша нанесли ущерб российским боевикам

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Вблизи Станицы Луганской со стороны оккупированной территории фиксируют увеличение количества российских военнослужащих, маскируются под местных жителей. "Российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в том числе ведущих российских телеканалов", - сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.