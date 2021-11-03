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среда, 03 ноября 2021 18:48

Боевику ДНР Лусварги вынесли новый приговор

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Боевику ДНР Лусварги вынесли новый приговор
Осужденный в Украине за терроризм Рафаэль Маркус Лусварги вынес новый приговор в Бразилии. Фото: "Новинарня"

Бразилец 36-летний Рафаэль Маркус Лусварги, воевавший на стороне российских оккупантов на Донбассе, получил приговор по делу о наркотиках и оружии.

26 октября в Бразилии его приговорили к более чем восьми годам строгого режима. Суд также обязал Лусварги выплатить немалый штраф, пишет "Новинарня".

Лусварги арестовали в Бразилии за хранение наркотиков и боеприпасов в мае этого года.

Его и 25-летнего мужчину полицейские задержали во время патрулирования в муниципалитете Президенте-Пруденте. Экс-боевик ДНР признался, что у него дома хранятся наркотики и патроны. Во время обыска в его доме нашли 25 кг марихуаны, пакет с кокаином и 350 патронов.

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Наемник ЛДНР Лусварги – первый зарубежный иностранец, осужденный в Украине за участие в боевых действиях на стороне оккупантов. Его задержала СБУ по прибытию самолетом в аэропорт "Борисполь" 6 октября 2016 года. В Украине иностранец получил срок за терроризм и был освобожден по обмену.

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