Боевиков на Донбассе учат воевать - разведка

Разведка зафиксировала военные учения боевиков. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Оккупанты готовят боевиков в Луганской и Донецкой областях.

Основное внимание враг уделяет слаженности действий в составе рот и батарей. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"В течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводили занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводили в высшие степени боевой готовности с целью проверки", - говорится в сообщении.

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Боевую подготовку и проверку обучаемости личного состава контролируют представители высших органов военного управления ВС РФ.

В России активизировалось "вербовка" наемников для "службы" по контракту в рядах оккупационных войск на востоке Украины. К такому шагу враг прибег из-за того, что агитация среди местного населения не дает результатов.