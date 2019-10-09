Боевики завербовали иностранца с Ближнего Востока - приказали собирать информацию

В Луганске завербовали иностранца. Фото: "Главком"

Боевики из подконтрольного РФ министерства государственной безопасности ЛНР завербовали гражданина одной из стран Ближнего Востока.

Мужчина закончил Луганский университет и периодически приезжал на оккупированную территорию в личных делах.

Иностранца задержали во время одного из визитов. Оккупанты заковали его в наручники, надели мешок на голову и закрыли в подвале.

Трое суток мужчину держали в подвале, не предъявляя никаких обвинений и требований. Позже заставили согласиться на сотрудничество. Приказали собирать информацию о других жителях стран Ближнего Востока, посещающих оккупированные территории или имеющих бизнес на подконтрольной Украине территории.

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Контрразведчики СБУ разоблачили вербовку иностранца. Мужчина дал подробные показания.

В спецслужбе сообщили, что с начала года в Луганской обл. обнаружили несколько выходцев с Ближнего Востока, завербованных боевиками для сбора сведений о своих соотечественниках.

Суд приговорил к 9 годам заключения трех боевиков так называемой ДНР, задержанных Службой безопасности Украины. Трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать, добровольно вступили в террористическую группировку "Казачий союз "Регион войска Донского ДНР".