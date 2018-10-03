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среда, 03 октября 2018 07:38

Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео

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Автор: Скриншот
  Боевики подбили ракетой свои позиции
Боевики подбили ракетой свои позиции

Боевики на Донбассе взорвали свои позиции реактивной ракетой от установки "Град-П" ( "Партизан"). Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Тот момент, когда боевики запустили ракету вместе с пусковой установкой и попали в свои же позиции. Воины "дирляндии" , берите пример", - написал "Штирлиц".

На видео видно, как боевики пытались выстрелили из переносной реактивной пусковой установки. Но в какой-то момент что-то пошло не так и они зарядили по своим же "воинам". После чего быстро скрылись на машине.

В сети смеются над горе-боевиками.

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"Так вот ты какая, система наведения "сепар по сепару"! Оригинально и феерично", "Это называется непредсказуемая траектория полета. Ноу-хау, между прочим, а вы хохочете с людей. Не стыдно?", "Это ракеты "сепар -сепар". Мы обязательно должны помочь молодым "республикам" с этим вооружением", "Вытащили из колоды таки Даму пик", "Почти как "Джавелин". Выстрелил - и забыл. Потому что после выстрела память отбивает наглухо. .. с головой стрелка".

На оккупированной территории Донбасса в результате перестрелки между боевиками ДНР взорвался склад боеприпасов. Произошел пожар, полностью уничтожен боекомплект одного из подразделений. Несколько боевиков получили тяжелые ожоги и ранения.

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