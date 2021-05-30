Боевики заминировали дом мирных жителей на Донбассе

Боевики сбросили мины на дом мирных жителей. Фото: facebook.com/93OMBr

Боевики дистанционно заминировали дом мирных жителей в Гранитном Донецкой области.

Людей пришлось эвакуировать. Об этом говорится на странице 93 ОБМр.

Оккупанты сбросили мины на жилой дом с беспилотника. Одна из них - противопехотная осколочная мина.

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Взрывные устройства боевики расписали неприличными рисунками.

Один из снарядов обнаружили и обезвредили саперы, поиски второй мины продолжаются.

"Мины такого типа запрещены международными конвенциями. Если их задеть даже на два миллиметра, они подрываются. Такие мины имеют механизм самоликвидации, который может сработать от 4 до 100 часов после запуска", - говорится в сообщении.

Мирное население по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе погибает преимущественно из-за срабатывания боеприпасов. В частности, в Донецкой области жертвами стали 12 человек в подконтрольных Киеву районах и девятнадцатого неподконтрольных; в Луганской - девять человек в подконтрольных районах и тридцать шестой неподконтрольных.