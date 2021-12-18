Боевики за сутки 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 декабря, зафиксировано 4 нарушения тишины в зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди военнослужащих в результате обстрелов нет.

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В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Согласно сводке 18 декабря в 07:00 обстрелов не слышно.

15 декабря российские оккупанты на Донбассе обстреляли прифронтовой населенный пункт Травневое. В результате вражеских действий повреждены два жилых дома. По словам соцработника, в одном доме разбита шиферная крыша, а в соседском, где живет женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.