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среда, 15 декабря 2021 16:26

Боевики на Донбассе обстреляли Травневое: повреждены жилые дома
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Фото: proliska.org

Во вторник, 15 декабря, российские оккупанты на Донбассе обстреляли прифронтовой населенный пункт Травневое. В результате вражеских действий повреждены два жилых дома.

Об этом сообщила гуманитарная миссия "Пролисок".

"В 13:00 на горячую линию гуманитарного центра Пролисок-Светлодарск позвонила социальный работник, проживающая в поселке Травневое. Сообщила, что во время обстрела были повреждены два домовладения на ул. Тихая", - говорится в сообщении.

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По словам соцработника, в одном доме разбита шиферная крыша, а в соседском, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

Травневое - поселок с ограниченным доступом, расположенный на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон. На сегодняшний день в нем проживает 66 человек. Большинство из них – пенсионеры и переселенцы.

В Луганской области российские оккупанты дважды обстреляли город Счастье и ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца. В город выпустили пять мин калибра 82 мм. Стреляли боевики в 06:40 и в 07:30 16 сентября в направлении населенного пункта Веселая Гора. Обстрелов в Счастье не было с 2016 года.

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Дата
15
декабря

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