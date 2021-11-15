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понедельник, 15 ноября 2021 15:22

Боевики внесли в список на обмен "левых" людей

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Боевики внесли в список на обмен &quot;левых&quot; людей
Только 15 человек из 100 в списке оккупантов находятся в местах несвободы на территории Украины. Фото: УНИАН

Так называемые ЛДНР внесли в списки на обмен 100 человек, якобы находящихся на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью, пишет "Дом".

Она отметила, что последний раз встречалась с "уполномоченной по правам человека" ДНР 3 декабря 2020 года.

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"Они нам передали список на 100 человек, чтобы уточнить, кто из них есть. Мы уточнили - 15 находятся в местах лишения свободы на территории Украины, которая под контролем правительства. А остальные либо уже освобождены, либо таких фамилий нет у нас, либо не хотят возвращаться на оккупированную часть", - сказала Денисова.

Омбудсмен не считает, что основная цель задержаний украинцев в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - пополнение "обменного фонда".

"Этого "обменного фонда" достаточно. У них 301 наш гражданин. А у нас (на территории, контролируемой правительством. - Gazeta.ua) столько "их" людей нет", - подчеркнула она.

В тюрьмах на оккупированных территориях Украины не лечат больных коронавирусом. Несколько недель тому назад оккупанты ввели там так называемый "карантин". По этой причине отменили свидания, запретили передавать продукты, лекарства, маски и воду, сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Также боевики РФ требуют у пленных украинцев деньги за "содержание" в тюрьмах. Тем, кто не платит, устраивают ад.

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