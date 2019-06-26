Боевики в зоне ООС 21 раз нарушили "режим тишины"

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 927
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
2 Просмотров: 17865
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 783
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3213
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6525
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 378
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1287
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2691
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3861
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6192
Фото
Все фото
4
23
4
11
5
&quot;Мы же братья&quot; разгромили Авдеевку
"Мы же братья" разгромили Авдеевку
Жизнь замерла: железная дорога на Донбассе ржавеет под открытым небом
Жизнь замерла: железная дорога на Донбассе ржавеет под открытым небом
Боевики ударили из артиллерии по украинскому селу
Боевики ударили из артиллерии по украинскому селу
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже
Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже
Видео
Все видео
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Бойцы "Азова" уничтожили российский комплекс разведки "Зоопарк-1"
Бойцы "Азова" уничтожили российский комплекс разведки "Зоопарк-1"
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
Российского снайпера застрелили с расстояния 1 км
Разоблачили актиукраинского интернет-агитатора
Разоблачили актиукраинского интернет-агитатора
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 837
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1935
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11061
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 756
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2493
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 00:16

Боевики в зоне ООС 21 раз нарушили "режим тишины"

  Комментировать
Боевики в зоне ООС 21 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
В зоне ООС продолжаются обстрелы. Фото: РБК

За среду, 26 июня, российские гибридные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали "адекватный ответ", потери противника уточняются, сообщили в штабе ООС

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нашли с оружием в руках" - Анатолий Сорочинский подорвался на мине

26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение трех суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики в зоне ООС 21 раз нарушили "режим тишины"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 32764
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 26733
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 22680
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 2 Просмотров: 17874
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 15723
Донбасс
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
 Просмотров: 1521
Уголь из Донбасса продают в 19 стран - СМИ
Уголь из Донбасса продают в 19 стран - СМИ Просмотров: 468
Отвод сил в Станице Луганской - не ослабление - штаб
Отвод сил в Станице Луганской - не ослабление - штаб Просмотров: 441
Обыски у военных: ГБР изъяли 11 тыс. бронежилетов
Обыски у военных: ГБР изъяли 11 тыс. бронежилетов Просмотров: 1647
Попрощались с воином Анатолием Сорочинским, который погиб на Донбассе
Попрощались с воином Анатолием Сорочинским, который погиб на Донбассе Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
10
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
8
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
4
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Голосов: 1569
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua