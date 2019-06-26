Боевики в зоне ООС 21 раз нарушили "режим тишины"

В зоне ООС продолжаются обстрелы. Фото: РБК

За среду, 26 июня, российские гибридные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали "адекватный ответ", потери противника уточняются, сообщили в штабе ООС

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение трех суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.