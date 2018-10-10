Боевики в Донбассе воюют по-новому

Террористы в Донбассе теперь почти не используют снайперов и БЛА. Перешли к новым методам ведения войны. Фото: УНИАН

И-за потерь на Донбассе и плохой погоды боевики применили новую тактику.

Теперь почти не работают снайперы и н используют беспилотные летательные аппараты для разведки сообщил председатель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

"После недавнего уничтожения нескольких снайперов оккупантов, противник стал применять снайперские вооружение исключительно при поддержке очередных или дополнительных огневых средств (в основном - крупнокалиберные пулеметы или 82-мм минометы). Также оккупанты усилили наблюдение за передним краем ОС и нейтральной полосой, с целью выявления начала активизации украинских войск на том или ином участке.

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В связи с ухудшением погодных условий противник был вынужден сократить интенсивность ведения воздушной разведки боевых порядков Объединенных сил с применением БПЛА. В период со 2 по 8 октября с.г. зафиксировано 4 разведывательных полета БПЛА с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. Вместе с тем отмечается активизация деятельности ДРГ и снайперских групп противника по всей линии соприкосновения ", - написал Тымчук.

За прошедшие сутки боевики 14 раз открывали огонь из запрещенного вооружения. Под обстрелами погиб один украинский воин, двое получили ранения.