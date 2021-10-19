Боевики в Донбассе стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ ответили

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 585
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 441
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1053
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 15346
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1827
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3033
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1116
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
8
5
6
10
32
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
&quot;Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами&quot;: в Киеве состоялся масштабный &quot;Марш нации&quot;
"Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами": в Киеве состоялся масштабный "Марш нации"
СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
&quot;Выплакала все слезы&quot; - выпустили сериал о женщинах и войне
"Выплакала все слезы" - выпустили сериал о женщинах и войне
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Видео
Все видео
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 4338
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1395
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1503
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1044
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 990
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 23:23

Боевики в Донбассе стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ ответили

  Комментировать
Боевики в Донбассе стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ ответили
Боевики в Донбассе били по украинским позициям. Фото: Украинская правда

Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

ВСУ открывали огонь, сообщил штаб ООС.

Потерь в ВСУ нет.

"В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов", говорится в сообщении.

В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Бойцы ООС огнем заставили противника прекратить обстрелы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минувшие сутки на Донбассе обошлось без потерь украинских военных

В Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остановила работу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики в Донбассе стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ ответили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 15337
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 14006
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8298
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 6498
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 5805
Донбасс
"Венецианка" предлагает изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму
"Венецианка" предлагает изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму Просмотров: 225
Сепаратисты отпустили миссию ОБСЕ в Горловке
Сепаратисты отпустили миссию ОБСЕ в Горловке Просмотров: 135
За минувшие сутки на Донбассе обошлось без потерь украинских военных
За минувшие сутки на Донбассе обошлось без потерь украинских военных Просмотров: 36
Взрывчатка, мины и гранаты. Обнаружили опасные схроны диверсантов
Взрывчатка, мины и гранаты. Обнаружили опасные схроны диверсантов Просмотров: 234
Венедиктова в Гааге рассказала о делах пострадавших от российской агрессии украинцев
Венедиктова в Гааге рассказала о делах пострадавших от российской агрессии украинцев Просмотров: 693
Больше всего комментируют
5
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
2
Медведчук отреагировал на условие обмена от Зеленского
1
Зеленский и Конституционный суд: юрист рассказал о тревожном сценарии
1
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Голосов: 11674
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть