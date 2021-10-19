Боевики в Донбассе стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ ответили

Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
ВСУ открывали огонь, сообщил штаб ООС.
Потерь в ВСУ нет.
"В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов", говорится в сообщении.
В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.
Бойцы ООС огнем заставили противника прекратить обстрелы.
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В Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остановила работу.
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