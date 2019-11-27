Боевики уничтожили собственный склад боеприпасов

На Донбассе боевики взорвали свой склад боеприпасов. Фото: segodnya.ua

На Донбассе, 23 ноября оккупанты нарушили правила пожарной безопасности на своем складе, где произошел взрыв боеприпасов в 3-й отдельной мотострелковой бригады "1 АК (Донецк) ВС РФ". Об этом сообщает сайт Сегодня.

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"На передовую враг завозит новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались взрывом для съемок фейковый сюжетов о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения украинских воинов в нарушении режима прекращения огня ", - говорится в сообщении.

Командование российских оккупационных войск продолжает обустраивать дополнительные огневые позиций для минометов и артиллерии в районе отвода сил и средств.

Эдуард Матюха был "мэром" Горловки максимум в течение трех дней, если не меньше. Поэтому он просто не мог влиять на процессы, происходящие на оккупированных территориях.