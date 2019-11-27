Боевики уничтожили собственный склад боеприпасов

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1044
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 702
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 945
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10719
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1593
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6255
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
3
5
3
6
4
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Видео
Все видео
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
На блокпосту задержали наемника ЛНР
На блокпосту задержали наемника ЛНР
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6255
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2727
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 846
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 08:19

Боевики уничтожили собственный склад боеприпасов

  Комментировать
Боевики уничтожили собственный склад боеприпасов
На Донбассе боевики взорвали свой склад боеприпасов. Фото: segodnya.ua

На Донбассе, 23 ноября оккупанты нарушили правила пожарной безопасности на своем складе, где произошел взрыв боеприпасов в 3-й отдельной мотострелковой бригады "1 АК (Донецк) ВС РФ". Об этом сообщает сайт Сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики начали подбираться к мирным территориям

"На передовую враг завозит новые партии боеприпасов, которые в большинстве случаев хранятся с нарушениями мер безопасности. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались взрывом для съемок фейковый сюжетов о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения украинских воинов в нарушении режима прекращения огня ", - говорится в сообщении.

Командование российских оккупационных войск продолжает обустраивать дополнительные огневые позиций для минометов и артиллерии в районе отвода сил и средств.

Эдуард Матюха был "мэром" Горловки максимум в течение трех дней, если не меньше. Поэтому он просто не мог влиять на процессы, происходящие на оккупированных территориях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики уничтожили собственный склад боеприпасов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Экстремисты выгнали монарха из страны и убили его последователей

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 25119
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 8001
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 7983
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото Просмотров: 7236
Просят опознать труп после ДТП (18+)
Просят опознать труп после ДТП (18+) Просмотров: 7083
Донбасс
На Донбассе самоликвидировался главарь "ветеранов ЛНР"
На Донбассе самоликвидировался главарь "ветеранов ЛНР" 1 Просмотров: 576
Война на Донбассе: вражеские минометы, БМП и гранатометы
Война на Донбассе: вражеские минометы, БМП и гранатометы Просмотров: 63
Папа Римский высоко оценил переговоры Украины с Россией
Папа Римский высоко оценил переговоры Украины с Россией Просмотров: 198
Умер боец "Азова" Дмитрий Волонтирец
Умер боец "Азова" Дмитрий Волонтирец 1 Просмотров: 774
Будем платить пенсии в ОРДЛО - парламент готовит законопроект
Будем платить пенсии в ОРДЛО - парламент готовит законопроект 1 Просмотров: 2079
Больше всего комментируют
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Голосов: 4014
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua