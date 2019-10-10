Боевики умышленно обстреляли Золотое

Украина молода

За прошедшие сутки оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Больше всего боевики обстреливали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" и оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

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Враг трижды стрелял возле поселка Золотого на Луганщине, где якобы должен состояться процесс разведения войск. С начала суток враг совершил 11 обстрелов позиций операции Объединенных сил, ни украинских воин не пострадал.