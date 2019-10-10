Боевики умышленно обстреляли Золотое

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 738
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1809
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2097
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1215
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3069
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1845
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4527
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6345
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3852
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
15
6
8
8
8
По последним образцам &quot;военной моды&quot;: в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
В Минобороны похвастались новыми казармами
В Минобороны похвастались новыми казармами
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Батальон особого назначения &quot;Полтава&quot; отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
Видео
Все видео
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2106
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6444
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1296
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1017
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 07:34

Боевики умышленно обстреляли Золотое

  Комментировать
Боевики умышленно обстреляли Золотое
Украина молода

За прошедшие сутки оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Больше всего боевики обстреливали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" и оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год

Враг трижды стрелял возле поселка Золотого на Луганщине, где якобы должен состояться процесс разведения войск.

С начала суток враг совершил 11 обстрелов позиций операции Объединенных сил, ни украинских воин не пострадал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики умышленно обстреляли Золотое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 72180
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 49492
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 43949
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 35578
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 24364
Донбасс
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год Просмотров: 855
Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов - обсудили ситуацию на Донбассе
Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов - обсудили ситуацию на Донбассе Просмотров: 225
Попрощались с погибшим бойцом Иваном Дейкуном
Попрощались с погибшим бойцом Иваном Дейкуном Просмотров: 801
Боевики завербовали иностранца с Ближнего Востока - приказали собирать информацию
Боевики завербовали иностранца с Ближнего Востока - приказали собирать информацию Просмотров: 252
По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
По последним образцам "военной моды": в Киеве показывают лучшую отечественную оружие
15
 Просмотров: 4095
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу
3
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Голосов: 1788
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua