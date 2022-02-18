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пятница, 18 февраля 2022 08:01

Боевики угрожали миссии ОБСЕ

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Боевики угрожали миссии ОБСЕ
Наблюдателям угрожали отобрать автомобиль. Фото: Reuters

Боевики угрожали наблюдателям миссии ОБСЕ возле поселка Шимшиновка в Луганской области.

Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Инцидент произошел в прошлую среду, 16 февраля, на полигоне боевиков. К наблюдателям подошел мужчина и сказал покинуть полигон.

Затем боевик угрожал забрать патрульные автомобили "в том случае, если миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования".

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На полигоне боевики проводили "обучение с боевой стрельбой".

Наблюдатели были вынуждены покинуть район.

"Миссия самостоятельно решает, где она планирует патрулировать, в том числе проводить оценку безопасности. СММ напоминает о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определенных в мандате миссии", - заявили наблюдатели ОБСЕ.

17 февраля российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. Один снаряд попал в детский садик. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.

Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области.

В результате обстрела был повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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