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понедельник, 29 ноября 2021 17:29

Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ

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Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ
Украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеского обстрела ранение получил один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Луганской области в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки на Луганщине оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра. В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники вели обстрел из минометов запрещенного калибра 120 мм. А вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений. Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

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