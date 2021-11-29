Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ

Украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток на Донбассе оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеского обстрела ранение получил один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Луганской области в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки на Луганщине оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра. В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники вели обстрел из минометов запрещенного калибра 120 мм. А вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений. Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.