Боевики убили украинского воина 24-летнего Алексея Василевского

В зоне ООС погиб украинский военный 24-летний Алексей Василевский. Фото - facebook.com/vitaliy.chernyavskiy.9

15 января в зоне проведения операции Объединенных сил Донбассе погиб украинский военный 24-летний Алексей Василевский.

Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.

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Был родом из Каменского Днепропетровской области, сообщил на странице штаба в Facebook Виталий Чернявский.

"Очередная трагедия Каменского. 15 января около 18:30 в зоне АТО/ООС от пули снайпера погиб Василеський Алексей Викторович", - сказано в сообщении.

15 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они вели обстрел из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов.