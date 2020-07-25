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суббота, 25 июля 2020 08:17

Боевики убили 16-летнего парня за ленту в цветах украинского флага

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Боевики убили 16-летнего парня за ленту в цветах украинского флага
Трое бандитов убили 16-летнего парня за проукраинскую позицию. Фото: vchasnoua.com

25 июля (по другим данным 27 июля) 2014 года трое бандитов так называемой ДНР убили 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Парня задержали 23 июля в Донецке боевики так называемой группы "Керчь" Вадим Погодин по кличке "Керчь", Максим Сухомлинов "Буба" и Юрий Москалев "Жора".

До войны Степан учился в краматорской ООШ № 12, увлекался футболом, был вратарем местной юношеской команды "Авангард", болел за донецкий "Шахтер" и мечтал стать профессиональным футболистом.

Парень вместе с друзьями организовал команду КВН, помогал Краматорскому детскому дому, очень любил детей.

С началом "русской весны" Степан занял очень четкую проукраинскую позицию, с юношеским максимализмом доказывал несогласным, что Украина — едина и неделима. Участвовал в митингах в Краматорске, помогал украинским военным, которые прибыли в город.

Когда в апреле 2014 года сепаратисты захватили город, мать увезла Степана к родственникам в Россию, однако через месяц он вернулся.

В июле 2014-го парень был в гостях у друга в Киеве. 23-го июля он возвращался домой через Донецк, где был задержан боевиками из батальона "Керчь". По разным версиям, Степана задержали либо за сине-желтую ленту на рюкзаке и шарф футбольного клуба "Карпаты", либо после того, как он вступил в словесную перепалку с бандитами, отстаивая позицию неделимой Украины.

Парня сильно избили, пытали, а затем убили пятью выстрелами.

Мать Степана — Сталина Чубенко добилась, чтобы оккупанты задержали убийц сына. Однако их отпустили, после чего все трое покинули Донецк. Вадим Погодин по запросу Украины был задержан в аннексированном Крыму, но оккупационный суд признал его невиновным и отпустил. Сейчас он свободно живем в Крыму и даже занимает довольно высокую должность у оккупантов.

Юрия Москалева задержали в России, но также отпустили. Где находится Максим Сухомлинов, неизвестно. Все трое объявлены в розыск Интерполом.

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Украинский суд Торецка Донецкой области 10 ноября 2017 признал боевиков виновными в убийстве подростка и приговорил их к пожизненному заключению заочно.

В 2016 году Степан Чубенко удостоен негосударственного ордена "Народный герой Украины", в 2018-м награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

С 2015-го в честь краматорского патриота проводится футбольный турнир.

21 ноября 2016 года в школе, где учился Степан, открыли мемориальную доску, а 23 сентября 2017 года такую памятную доску открыли у входа на стадион "Авангард".

Мама Степана по-прежнему надеется, чтобы убийцы ее сына будут пойманы и наказаны.

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Дата
25
июля

Боевики убили 16-летнего парня за ленту в цветах украинского флага

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