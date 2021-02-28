Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных

Оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 3 раза обстреливали позиции украинских военных.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вблизи Верхнеторецкого российско-оккупационные войска совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В ответ на обстрелы противника, наши военные открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Российские оккупанты заблокировали работу контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Гнутово", "Золотое" в Луганской и КПВВ "Майорское" и "Марьинка" в Донецкой области. Так, в зоне проведения операции Объединенных сил нормально функционируют только КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".