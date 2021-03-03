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среда, 03 марта 2021 19:10

Боевики трижды нарушили тишину на Донбассе

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Боевики трижды нарушили тишину на Донбассе
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 3 раза нарушили режим тишины.

Так, недалеко от Водяного российские наемники открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Каменки противник вел огонь из стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Во время обстрела вблизи Пищевика на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб воин ВСУ 32-летний Сергей Моисеенко. Погибший родом из Херсона, сообщила в Facebook Наталья Возаловська из Херсонской облгосадминистрации.

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03
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