Боевики трижды нарушили тишину на Донбассе

Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 3 раза нарушили режим тишины.

Так, недалеко от Водяного российские наемники открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Каменки противник вел огонь из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под минометный обстрел попали дома местных жителей

Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Во время обстрела вблизи Пищевика на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб воин ВСУ 32-летний Сергей Моисеенко. Погибший родом из Херсона, сообщила в Facebook Наталья Возаловська из Херсонской облгосадминистрации.