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среда, 25 сентября 2019 20:16

Боевики существенно увеличили количество обстрелов на Донбассе, есть раненый

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Боевики существенно увеличили количество обстрелов на Донбассе, есть раненый
Боевики 17 раз обстреляли украинских военных. Фото: Arm

С начала суток на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненый

Украинские позиции обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Марьинки из направлений Трудовского и Александровки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки с направления Старомихайловки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению Ужовки - из вооружения БМП и стрелкового оружия, неподалеку Опытного с направления Спартака - с автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска с направления Лозового - из гранатометов различных систем; в районе Зайцевого - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирования.

В зоне боевых действий на Донбассе заминированы около 700 тыс. га земли. Для расчистки этой территории нужно не одно десятилетие, заявили в Минобороны.

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