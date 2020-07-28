Боевики срывают режим тишины — у Зеленского назвали причину

У Зеленского рассказали, почему боевики срывают режим тишины. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Срывы боевиками введенного режима тишины на Донбассе могут быть вызваны так называемой автономностью их подразделений.

Такую информацию Офис президента Украины озвучил в комментарии для РБК-Украина.

При этом в пресс-службе президента отметили, что нынешние обстрелы на Донбассе — одиночное, не системное явление.

"Причины этой стрельбы очевидны:некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чье командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", — подчеркнули в ОП.

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Причины, интенсивность несистемного огня в случае дальнейших обстрелов должна оценить подгруппа по безопасности в ТКГ. Она предложит действенные меры наказания.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Так называемый режим тишины в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей.