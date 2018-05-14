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Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской

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Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской
Боевики сорвали перемирие. Фото depo.ua

Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 15 мая.

"Вчера около 20:14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины. Обстрел военнослужащих ВС Украины боевики осуществляли с горы Князь Игорь, что на временно не подконтрольной территории", - говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации.

Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на линии разграничения.

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Боевики обстреливают позиции ВСУ новейшими реактивными снарядами. Новейшие реактивные снаряды боевики использовали во время обстрела позиции ВСУ вблизи индустриального центра Мариуполь. Диверсионные группы боевиков проводят минирование домов и троп в украинских селах, временно находятся в так называемых "серых зонах".

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