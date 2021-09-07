Боевики сбросили на украинских военных самодельную взрывчатку

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, который сбрасывал самодельные взрывные устройства. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, отчитываются в штабе ООС.

"6 сентября в направлении поселка Зайцевое, расположенного рядом с оккупированной Горловкой на Донбассе, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также боевики применили минометы 82-го калибра вблизи Катериновки Марьинского района, а возле Новолуганского Бахмутского района Донецкой области - враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В направлении Невельского Ясиноватского района Донецкой российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Противник применял минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям возле Новозвановки и Золото-4 Попаснянского района Луганщины. На все обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали.

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В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.