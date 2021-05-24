"Боевики разочаровались в России" - социолог

Жители оккупированных теритоорий потеряли надежду на возвращении украинских властей на их земли. Приспосабливаются к правилам жизни в оккупации. Зато Укераина заиграет и пытается понравиться своим врагам.

При таких условиях построить сильное государство не получится, рассказывает председатель правления ОО "Украинский народный совет Донецкой и Луганской" Станислав Федорчук.

Автор: Соцсети Блогер, политолог, председатель правления общественной организации "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.

На оккупированных территориях Донбасса и Крыма осталось около миллиона наших граждан. Можно ли создать портрет такого гражданина? Это немножко разные территории. Портрет будет отличаться, потому что даже между оккупированными территориями Донецка и Луганска есть различие. Например, на Луганщине преобладало этническое украинское население, а в Донецкой области - российское. На территории оккупированного Крыма живут крымские татары, украинцы, русские и они отличаются от жителей того же Херсона. На Донбассе большая часть населения являются пенсионерами, людьми старшего возраста, нетрудоспособными. В Крыму наоборот - люди молодые. Говорить о количестве населения оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей тоже трудно, потому что у нас нет официальных данных. Полагаться на данные оккупантов мы не можем. Они говорят, что российские паспорта получили уже 200 тысяч человек. Подтверждение или опровержение взять мы не можем нигде, потому ОРДЛО - серая зона. Интересно, а почему Резников считает, что мы должны закрыть глаза на это, смириться с этой ротацией, жить так, будто этого не было? Как по мне, это просто плевок в душу украинцам и крымским татарам, С Крымом ситуация проще, потому что получаем данные из официальных российских органов власти. Информация по ОРДЛО идет от заложников политической конъюнктуры. Судя по тому, что сейчас на территории РФ проводить выборы в Государственную думу на оккупированных территориях будут отрабатывать избирательные технологии. Будут проводить фальсификации чтобы российская правящая партия Единая Россия победила на выборах. С другой стороны это делается, чтобы Путин и дальше мог заявлять миру о том, что он интегрировал наши земли. Таким образом он заявляет "Чтобы вы ни делали, которые санкции не накладывали, а Донбасс и Крым уже наши территории". Но деоккупация Крыма и Донбасса будет. И в этой ситуации меня беспокоит позиция вицепремьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в отношении россиян. По его мнению, мы не должны депортировать их, но по разным данным за 7 лет с РФ завезли полмиллиона колонизаторов. Это изменило этническую и политическую структуру полуострова. Со всех уголков России, в курортный регион, приехали силовики, чиновники. Бюджетники. Они вытесняют людей с полуострова. Интересно, а почему Резников считает, что мы должны закрыть глаза на это, смириться с этой ротацией, жить так, будто этого не было? Как по мне, это просто плевок в душу украинцам и крымским татарам, которых, по факту выгоняют из их домов и создание основы для будущих конфликтов. Я не понимаю, что хочет сказать Резников. Если мы предоставим наше гражданств россиянам, просто плюнем в тех, кто пострадал от них. К тому же не надо забывать, что это создаст большой политический конфликт на полуострове. Есть пострадавшая сторона, которая осталась без дома, прошлой жизни, родственников. А есть люди, которых завезли в Крым для того, чтобы они оказывали давление на тех крымчан, которые остались. Автор: vchasnoua.com На оккупированном Донбассе живут преимущественно пожилые люди ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ рассказали, от чего зависит встреча Зеленского с Путиным Люди с оккупированных территорий ездят на подконтрольную территорию Украины. 7 лет там идет война. Как меняются взгляды у них? По-разному, все это индивидуальные вещи. Даже режим пересечения КПВВ с оккупированными территориями Крыма и Донбасса отличается существенно. И влияет по-разному. Жители Донетчины и Луганщины вынуждены ехать через территорию РФ и фактически нарушать наше законодательство. Слава богу наши законодатели пошли им навстречу и разрешили просматривать эти штрафы. Когда мы говорим о тех, кто не имел возможности выехать и остался должны осознать - это изоляция. Эти люди живут в информационном, экономическом, территориальном вакууме. За 7 лет мы не создали ни один информационный канал, который бы доносил до людей правду. Телеканал "Дом", что подчинили Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины не вещает на оккупированные территории. В лучшем случае на прифронтовые. Он не имеет ни мощного сигнала, ни адекватного, интересного контента. Я уже умолчу о задачах, которые он должен был выполнять. Позитив в том, что изменились настроения и у боевиков. Нет, они не стали любить Украину. Они разуверились в России и так называемых республиках Кроме этого надо осознавать очень болезненный момент - сами жители оккупированных территорий за эти годы уже отчаялись. Они перестали ждать, что Украина вернется на свои территории. Поэтому они берут российские незаконные паспорта, оформляют свое имущество по так называемым законам, устраиваются на работу, переоформляют пенсии. С образованием ситуация все же лучше, потому что усилия предпринимаются, и абитуриенты приезжают на территорию Украины, получают аттестаты, поступают в учебные заведения. Но даже эти усилия наталкиваются на объективные и субъективные проблемы как, например, прошлогодний локдаун. Во-вторых, все-таки приезжает очень малая доля молодых людей. Мы вынуждены констатировать, что наших попыток агитировать детей с оккупированных территорий ехать к нам недостаточно. С другой стороны, с ОРДЛО едут молодые люди, которые идут в ряды ВСУ, чтобы воевать с русскими оккупантами. Позитив в том, что изменились настроения и у боевиков. Нет, они не стали любить Украину. Они разуверились в России и так называемых республиках. Коллаборационисты, которые в 2014-2016 годах воевали против нас уходят из рядов НЗФ. Эти люди поняли, что Россия бросит в случае получения ими увечий. Боевики тоже люди и имеют человеческие потребности как, например, кормить семьи. Вот они и поняли, что, потеряв ноги, например, оставят свои семьи без куска хлеба. Они уходят, а на их места не приходят новые, поэтому у оккупантов появились проблемы с набором кадров в ряды боевиков. Поэтому я ожидаю наплыва россиян на территорию ОРДЛО. Автор: real-vin.com Боевики требуют улучшения условий своей службы, поскольку не за что кормить семьи ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террористы устроили учения на оккупированных территориях Какова ситуация на самом деле? Несомненно там есть люди, которые ждут возвращения украинской власти. Они живут в ужасной ситуации - им нельзя высказывать свое мнение, они не могут демонстрировать свою волю. И я не понимаю, а почему вместо того, чтобы заниматься именно этими патриотами, наши государственники заигрывают с другими? В свое время я слышал, как начинались программы Радио.Свободы для оккупированной Советским Союзом Польши. Все начиналось с месседжа "Дорогие братья и сестры, освобождение неизбежно. Польша придет и освободит каждого из вас". Этот тезис звучал на протяжении десятилетий. Однако польское движение за независимость, убежища в мире не имело, но формулировало этот месседж. Как по мне, мы транслировать именно эти смыслы. Не надо заигрывать с теми, для кого Украина - это фейк. Должны признать - те 17 или 20 процентов пророссийского населения нас никогда любить не будут. Они ориентируются на Путина, РФ, "русский мир". Тратить ресурсы на них - расточительство и усиление российских нарративов у нас. Не надо заигрывать с теми, для кого Украина - это фейк. Должны признать - те 17 или 20 процентов пророссийского населения нас никогда любить не будут. Для примера - сюжет телеканала "Дом" о сожженных двери под Офисом президента. На передаче транслировались месседжи "Украина накажет" бандеровцев"" Эти сообщения - пророссийские. Могли появиться на телеканалах Звезда, РТР и других. Но это появилось на украинском канале, за наши с вами деньги. Во-вторых, для создания Дома уничтожили наше иновещания. По сути отказались от вещания в мире, чтобы наши пропагандисты придумывали русскую Украину и якобы интегрировали жителей оккупированных территорий.

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Какие ценности у жителей оккупированных территорий?

Главная ценность у жителя оккупированной территории выжить, прокормить свою семью. Поиск медикаментов, нормальных продуктов, ибо качество российских продуктов просто ужасное. Ценности у каждого свои. Мне кажется, что значительная часть людей живет в ожидании завтрашнего дня. Все вполне понимают, что война затянулась и простой человек ее не прекратит. Те, кто мг рисковать - поехали в мирные города, но значительная часть вернулась, потому что не смогла устроиться. Мы должны осознать момент с 1,5 миллиона переселенцев трудоспособных - 400 тысяч. Это говорит, что значительная часть - дети, пенсионеры, люди с особыми потребностями. Однако мы понимаем. Что ждет их в будущем - ехать в села и доживать свой век или возвращаться. Я не вижу оснований для оптимизма - у них нет шансов жить в больших городах без помощи.

Почему люди возвращаются?

Причин много - не смогли устроиться, закончились деньги, не смогли купить жилье, а цена на недвижимость в ОРДЛО копеечная. Продать там и купить что-то на территории Украины сложно. Многие боятся их продавать, чтобы не наткнуться на мошенников. Некоторые вернулись чтобы ухаживать за родителями, которых невозможно перевезти на территорию Украины. Я скажу, что это достаточно частая причина. Хотя есть и противоположный процесс, когда люди оставляют своих родственников. По моему мнению - чем больше людей уедет, тем лучше для нас. Тем меньше заложников среди простых людей будет Россия, тем меньше ее образования будут иметь денег, потому что в виде налогов они взимают деньги.

Автор: Алевтина Кахидзе (Клубника Андреевна - Strawberry Andreevna) Иллюстрированный художницей Алевтиной Кахидзе телефонный разговор со своей мамой Людмилой Кахидхе, которая была известна под псевдонимом Клубника Андреевна. Пожилая женщина осталась жить на территории оккупированной Ждановки. Женщина скончалась на КПВВ между Майорском и Зайцевым 16 января 2019 года

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Почему между жителями оккупированных территорий и жителями мирной Украине возникают конфликты?

Разумеется, потому что они живут в разных условиях и не понимают друг друга. Одни живут в диктатуре оккупационных администраций без прав и возможностей. Это как сравнивать северную и южную Корею. На оккупированных территориях с утра до ночи кремлевские помойки буквально накачивают людей пропагандой. И находятся те, кто в это верят. А мы этому ничего не противопоставляем. Мы до сих пор не можем побороть вещание оккупационных медиа на свободных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместо того, чтобы уничтожить ту телебашню мы просто рассказываем о том, как это плохо. Здесь надо задавать вопрос нам, мы должны делать, а не жаловаться. Пассивность приведет в никуда. То, что наши волонтеры самостоятельно размещают радиоусилители нехорошо, потому что этим должно заниматься государство. На прифронтовых территориях поднимают головы пророссийские агентуры, бывшие диверсанты и боевики. И СБУ, и местные представители власти молчат, их все устраивает. Это плевок в лицо тех, кто именно сейчас живет и ждет возвращения Украины. У нас недавно принял присягу в ВР гражданин РФ, участвовал в аннексии Крыма. И СБУ сделала заявление, что не знают, что Аксенов имеет гражданство государства-агрессора. То есть Радио.Свобода узнала, а СБУ - нет. Вот и весь диагноз нынешней ситуации.

Автор: ONLINE.UA Не имея возможности устроиться на мирной территории Украины жители Донбасса вынуждены возвращаться к террористам

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Как ускорить реинтеграцию этих людей в украинское общество?

Я не верю в реинтеграцию тех, кто выбрал Россию и русский мир. Я не вижу смысла в политкорректности и говорю, что мы должны создать для них условия, чтобы они выехали из Украины. Без этого пути вперед не будет. Они будут портить нам жизнь. Я присутствовал в качестве слушателя доклада представителей Европейской комиссии собственно представителей министерств. На этом мероприятии представляли программы и стратегии развития Донецкой и Луганской областей. После моего третьего вопроса остальные не озвучивали, потому уважаемые гости не смогли найти ответа. Я поставил вопрос есть в истории примеры инвестирования в такие территории. Мне привели пример страхования в Израиле. Там страхуется жизнь и имущество граждан на сумму 20 тысяч евро. Если я построю в прифронтовой зоне завод, а его уничтожат - мне никто ничего не возместит даже в Израиле. Нам очень долго рассказывали о технопарках. В Украине это потемкинские деревни, декларации о намерениях. И третий момент о котором мы говорили - аэропорты на территории Донецкой и Луганской. Я сказал, что этот популизм дискредитирует все мероприятие. Во-первых, потому что безопасность полетов не будет восстановлена ​​скоро. А во-вторых, все восемь лет у нас есть необходимость построение 120 километрового железнодорожного полотна от Мариуполя в Запорожье. Угрожающе выглядит возможность, при которой вопросы экономического развития будут связаны с преференциями местных так называемых финансово-промышленных элит Донецкой и Луганской областей. Это представители пророссийских, реваншистских сил. Если мы будем накачивать их деньгами, то я не исключаю, что результатом их деятельности станет усиление Партии регионов и последующим заигрыванием с Россией и продолжением пророссийского дискурса и восстановления так называемых республик и новороссий. Поэтому здесь надо действовать осторожно, думать куда ты инвестируешь и финансируешь, а не рассказывать про макроконсорциумы. Кстати у нас с 2014-го года планируется создаваться хаб с международных партнеров Украины, будут сбрасываться деньгами на восстановление. Подождите, за окном 2021, где хоть документы о создании? Их не существует, все это ритуальные разговоры, в которых охотно принимают участие и представители ЕС и наши чиновники. Но для этого надо много вещей и я не уверен, что при нынешнем президенте он будет создан.

Автор: https://www.dw.com/ Восстановление Донбасса требует устранения пророссийских бизнес-элит

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В настоящее время в Украине ширится мнение, что там остались одни пророссийски - настроенные граждане. Почему?

Потому что мы не работаем со своей аудиторией. Когда я рассказываю, как социолог, на Донбассе живут люди без постоянных политических взглядов. Мне не верят, считают, что у нас очень политическое общество, с активной гражданской позицией. Это не так. Значительной части нашего населения действительно безразлично кто там президент, и что там принимается. Людям интересно когда зарплата, что с ценами и горячей водой в кране. Если в телевизоре им не сказали что белое, а что черное то сами они не догадаются. Это наше советскиое наследство и мы должны это принять. Наши люди не привыкли быть политически активными. У нас не было настоящих профсоюзов, политических движений. Оно только появляется. А что говорить об оккупированных территориях, где все находится под контролем диктаторов. И разделение наших людей более характерно некоторым украинским журналистам. Люди теряют речь, когда им показывают кадры с первомайского марша во Львове. И так, за десять лет все эти люди пойдут голосовать за нашу независимость. Но пока они живут в тоталитарном мире, то будут вынуждены ходить туда, куда скажут. И что теперь? Все они были соратниками, пытались выжить? Мы должны принять для себя красные пределы коллаборационизма. Если ты работник коммунального предприятия и начальство выгнало тебя на митинг, то ты пойдешь, потому что завтра тебя уволят и ты голодать. Но, если ты человек с оружием, то отношение к тебе иначе. Степень вины и ответственности разный.

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Виновата в этом Украина? Мы могли помешать этому процессу?

Есть две позиции в этом мире - реактивная и проактивная. Первая - когда мы реагируем на раздражители, а вторая, когда предполагаем заранее что произойдет. Несомненно украинские элиты приложили усилия к тому, чтобы мы были толерантными к русскому миру, закрывали глаза на их культурный расизм, участвовавших в захвате наших городов. Война между Украиной и РФ началась еще с начала наши независимости. Все делали вид, что российской угрозы не существует. И бездействие, которое допустили наши президенты до войны и во время войны рассматривать суд истории. Полностью валить все на агрессора не стоит. Мы должны делать работу над ошибками. Далее делать вид, что РФ сосед и мы забудем все обиды, она должна стать главным кризисным вызовом для нашего государства навсегда. И таким образом строить и внутреннюю и внешнюю политику.

Можно ли изменить ситуацию сейчас и как?

Надо принимать законодательство о коллаборационизме. Это будет месседжем для жителей оккупированных территорий кто понесет ответственность, а кто нет. Если вы не делали преступлений не были чиновниками, или боевиками - мы рады вам. Если так, то мы будем судить вас. Больше всего чего я боюсь - что колонна сыпать деньгами и все эти преступники имплементируются во власть и все повторится. В пределах всей Украины должны бороться с элементами русского влияния, потому что кроме Медведчука являются структуры Фирташа, Левочкина, Бойко и др.





И даже официальный перевод не гарантирует отсутствие связей с оккупантами, говорится в исследовании фонда DEJURE. Только треть судей, работавших в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и 10% судей, работавших на территории Крыма, официально перевелись на подконтрольную Украины территорию. И даже официальный перевод не гарантирует отсутствие связей с оккупантами, говорится в исследовании фонда DEJURE.